Положение Украины на фронте катастрофическое – заявила американская разведка

Американская газета The Independent обнародовала отчет разведки по Украине, который «попал в ее расположение».
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