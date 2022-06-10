Лента новостей

49 подписчиков

Положение Украины на фронте катастрофическое – заявила американская разведка

Положение Украины на фронте катастрофическое – заявила американская разведка

Американская газета The Independent обнародовала отчет разведки по Украине, который «попал в ее расположение».

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх