Беспредел в США: обыск у Риттера вскрыл суть американского государства. Как из бывшего разведчика сделали "русского агента"?

© РИА Новости Андрей Бортко Вчера 870 прочитали Преследование Скотта Риттера и давление на него – всего лишь один из примеров того, как США становятся полицейским государством, пишет infoBRICS.
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