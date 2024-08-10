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Беспредел в США: обыск у Риттера вскрыл суть американского государства. Как из бывшего разведчика сделали "русского агента"?

Беспредел в США: обыск у Риттера вскрыл суть американского государства. Как из бывшего разведчика сделали "русского агента"?

© РИА Новости Андрей Бортко Вчера 870 прочитали Преследование Скотта Риттера и давление на него – всего лишь один из примеров того, как США становятся полицейским государством, пишет infoBRICS.

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