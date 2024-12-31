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Биолог Абдуллаева: оливье хранится 20 часов при соблюдении температурных условий

Биолог Абдуллаева: оливье хранится 20 часов при соблюдении температурных условий

Салат оливье можно хранить до 18-20 часов при соблюдении правильных температурных условий. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой биологической безопасности и ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

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