Биолог Абдуллаева: оливье хранится 20 часов при соблюдении температурных условий

Салат оливье можно хранить до 18-20 часов при соблюдении правильных температурных условий. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой биологической безопасности и ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
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