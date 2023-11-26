По самые пельмени: почему в замороженных полуфабрикатах нашли кишечную палочку

В России, по данным ЦИПП Роскачества, замороженные пельмени покупают 96% потребителей. Организация решила проверить пельмени 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности и обнаружила патогенные бактерии в изделиях из пресного теста с мясом.
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