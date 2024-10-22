Преподаватель РАНХиГС о роли креативных индустрий: «Двигатель устойчивого развития экономики»

Креативный сектор становится важным приоритетом для стран мира в XXI веке. Он способствует сохранению культурного наследия и улучшению качества человеческого капитала, заявил старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала Президентской академии Евгений Анисимов.
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