Преподаватель РАНХиГС о роли креативных индустрий: «Двигатель устойчивого развития экономики»

Креативный сектор становится важным приоритетом для стран мира в XXI веке. Он способствует сохранению культурного наследия и улучшению качества человеческого капитала, заявил старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала Президентской академии Евгений Анисимов.