Дом-город в Петербурге: Зрелище печальное, а для всей России – дурной знак

В одном этом петербургском доме живёт столько же человек, сколько в одном из малых городов России. 12 тысяч жильцов! Причём, размещаются они, как правило, в студиях или однокомнатных квартирах.
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