Юлианна Караулова получила «Зеленый граммофон» за заботу об окружающей среде

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. В Москве на ХХVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» экологический контролер России Светлана Радионова вручила Юлианне Карауловой «Зеленый граммофон».
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