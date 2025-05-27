Генпрокурор РФ Игорь Краснов укрепляет партнерство с Камбоджей

Генпрокурор России Игорь Краснов в Пномпене обсудил с председателем сената Камбоджи Хун Сеном вопросы укрепления законности в оборонной сфере и партнерства в борьбе с транснациональной преступностью, подчеркивая значимость международного сотрудничества.