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Генпрокурор РФ Игорь Краснов укрепляет партнерство с Камбоджей

Генпрокурор РФ Игорь Краснов укрепляет партнерство с Камбоджей

Генпрокурор России Игорь Краснов в Пномпене обсудил с председателем сената Камбоджи Хун Сеном вопросы укрепления законности в оборонной сфере и партнерства в борьбе с транснациональной преступностью, подчеркивая значимость международного сотрудничества.

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