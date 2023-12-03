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Лука Дончич оформил трипл-дабл после рождения ребенка – 36 очков, 18 передач, 15 подборов – и вышел на 9-е место в истории

Лука Дончич оформил трипл-дабл после рождения ребенка – 36 очков, 18 передач, 15 подборов – и вышел на 9-е место в истории

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после рождения дочери оформил 3-й трипл-дабл в сезоне в игре с «Оклахомой» (120:126).

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