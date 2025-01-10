В Литве высказались о статусе Калининградской области

С заявлением выступил президент страны. Президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети X (Twitter, заблокирована в РФ) написал, что в Калининградской области следует беречь литовскую культуру, так как регион является частью Малой Литвы.
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