Эксперт объяснила опасность непереносимости алкоголя

Стало известно, чем грозит непереносимость алкоголя, сообщает «АиФ». Как заявила биолог, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона и известный медицинский блогер Анча Баранова, ученые в США провели исследование людей с непереносимостью алкоголя.
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