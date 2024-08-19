Политика как он...
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Политика как она есть

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Эксперт объяснила опасность непереносимости алкоголя

Эксперт объяснила опасность непереносимости алкоголя

Стало известно, чем грозит непереносимость алкоголя, сообщает «АиФ». Как заявила биолог, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона и известный медицинский блогер Анча Баранова, ученые в США провели исследование людей с непереносимостью алкоголя.

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