«Можем потерпеть поражение»: генерал ВСУ публично раскритиковал состояние армии Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Серге.
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«Можем потерпеть поражение»: генерал ВСУ публично раскритиковал состояние армии Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Серге.
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