Какая обувь популярна в этом сезоне

Стильные, легкие и идеально вписывающиеся в летние образы туфли с закрытым мыском и открытой задней частью с аккуратным ремешком над пяткой в наступающем летнем сезоне будут максимально востребованы стильными дамами.
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