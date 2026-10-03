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Андрей Пуляев проиграл нокаутом Дэмиану Пинасу на UFC 332. Это его третье поражение подряд

На UFC 332 в Солт-Лейк-Сити прошел бой в среднем весе между Андреем Пуляевым (10-6) и Дэмианом Пинасом (7-1).

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