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Жителей Новосибирска напугали морозами до -38 градусов на новогодних каникулах

Жителей Новосибирска напугали морозами до -38 градусов на новогодних каникулах

При этом погодные сервисы не обещают резкого понижения температуры в январе.В Новосибирске СМИ распространили информацию о понижении температуры воздуха до -38 градусов в начале января 2024 года, когда у жителей региона будут новогодние каникулы.

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