Жителей Новосибирска напугали морозами до -38 градусов на новогодних каникулах

При этом погодные сервисы не обещают резкого понижения температуры в январе.В Новосибирске СМИ распространили информацию о понижении температуры воздуха до -38 градусов в начале января 2024 года, когда у жителей региона будут новогодние каникулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии