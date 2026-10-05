Т-технологии подали заявку в ЦБ на работу с криптовалютами: «Атомайз» — как цифровой депозитарий, «Т-инвест лаб» — как криптообменник

Компании группы «Т-технологии» направили в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке: платформа «Атомайз» претендует на статус цифрового депозитария, а «Т-инвест лаб» — криптообменника.
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