Кошмар Латыпова в эстафете, возвращение Лиги чемпионов, победа Валиевой в короткой программе и ее допинг из-за дедушки, серебро конькобежцев и другие новости утра

Доброе утро! У нас три хорошие новости: вчера были еврокубки, сегодня будут еврокубки и завтра будут еврокубки! А, ну и Олимпиада продолжается, да.
Популярные статьи
- На победы Валиевой бросили грязную тень. Камиле необходима поддержка!
- Проиграть главную гонку восьми лет, но выиграть — главную в жизни. Судьба Сергея Устюгова
- Скандал с допинг-пробой Валиевой, бронза Елистратова в шорт-треке, победа хоккейной сборной, поднятие возрастного ценза в фигурке, у Зума забрали кошек и другие новости утра
Свежие комментарии