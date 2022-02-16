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Кошмар Латыпова в эстафете, возвращение Лиги чемпионов, победа Валиевой в короткой программе и ее допинг из-за дедушки, серебро конькобежцев и другие новости утра

Кошмар Латыпова в эстафете, возвращение Лиги чемпионов, победа Валиевой в короткой программе и ее допинг из-за дедушки, серебро конькобежцев и другие новости утра

Доброе утро! У нас три хорошие новости: вчера были еврокубки, сегодня будут еврокубки и завтра будут еврокубки! А, ну и Олимпиада продолжается, да.

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