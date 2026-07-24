Медведково
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Медведково

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В Южном Медведкове прошёл обход территории на Ясном проезде

Исполняющий обязанности главы управы Южного Медведкова Михаил Алехин провёл плановый обход территории, в ходе которого встретился с жителями многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ясный проезд, дома 15, 15А и 15Б.

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