В Южном Медведкове прошёл обход территории на Ясном проезде

Исполняющий обязанности главы управы Южного Медведкова Михаил Алехин провёл плановый обход территории, в ходе которого встретился с жителями многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ясный проезд, дома 15, 15А и 15Б.
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