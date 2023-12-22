Bild: Запад согласен отдать России всё левобережье Днепра — от Днепропетровска до Херсона

ИМ

Ильдус Мамлеев

Немчуки опять чего то осень сильно накурились, что бы написать такую статью. Хохлам бы ещё полгода без поддержки США и НАТО продержаться (а у них новый геморрой Израиль в огне и Тайвань сильно начинает дымить). О выборах в самих США и о тёрках внутри страны я даже не упоминаю. Фронт с хохлами может рухнуть в бой момент. Зе с командой тут же слиняют из Незалежней, всеобщая паника и массовое бегство с передовой. Так что и Харьков, и Чернигов, и Днепропетровск, с Одессой и Николаевым упадут в руки ВС РФ как переспелые яблоки. Польша сама не решиться аккупировать западенщину, просто испугается, хотя США улиленно будет их к этому подталкивать. Без авиации им ни чего не светит "на земле", а взлетать они смогут только из Польши, что незамедлительно приведёт к массированным обстрелу территории Польши. НАТО вмешиваться не станет. Немцы только и ждут когда смогут у ослабленной Польши оттяпать свои территории, с Севера очень сильно расширится Калининградская область РФ при этом. Как то вот такой однако прогноз.