Вашингтон понял, что укровермахт будет разгромлен и пытается любой ценой сохранить проект «анти-Россия» Александр Ситников Фото: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/TASS Щирые громадяне стали догадываться, что Зе-команда крепко подставила их страну, когда весной 2022 года не приняла условия Москвы о нейтралитете неньки.
Bild: Запад согласен отдать России всё левобережье Днепра — от Днепропетровска до Херсона
Комментарии
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Boris Borisov
..не важно , что отдаст Ваш поганый запад-- важно то , что мы возьмём сами !!!
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Россия может вооруженным путем захватить Украину. Только 52% земель Украины продали коллективному Западу. Территории вдоль Днепра купили евреи...
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Немчуки опять чего то осень сильно накурились, что бы написать такую статью. Хохлам бы ещё полгода без поддержки США и НАТО продержаться (а у них новый геморрой Израиль в огне и Тайвань сильно начинает дымить). О выборах в самих США и о тёрках внутри страны я даже не упоминаю. Фронт с хохлами может рухнуть в бой момент. Зе с командой тут же слиняют из Незалежней, всеобщая паника и массовое бегство с передовой. Так что и Харьков, и Чернигов, и Днепропетровск, с Одессой и Николаевым упадут в руки ВС РФ как переспелые яблоки. Польша сама не решиться аккупировать западенщину, просто испугается, хотя США улиленно будет их к этому подталкивать. Без авиации им ни чего не светит "на земле", а взлетать они смогут только из Польши, что незамедлительно приведёт к массированным обстрелу территории Польши. НАТО вмешиваться не станет. Немцы только и ждут когда смогут у ослабленной Польши оттяпать свои территории, с Севера очень сильно расширится Калининградская область РФ при этом. Как то вот такой однако прогноз.
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5 час.
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