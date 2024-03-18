Сенатор Рид: США ищут альтернативы Нигеру для размещения войск в Африке

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search Соединенные Штаты ищут альтернативные варианты размещения войск в Африке после разрыва властями Нигера военного соглашения с Вашингтоном, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.
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