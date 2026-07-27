Депутат Журова: россияне не станут осуждать СВО ради въезда в Литву

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что россияне не станут подписывать документ с осуждением действий России на Украине ради въезда в Литву.
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