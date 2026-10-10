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«В 16 лет нравился этот актёр… В 32 года замужем за его улучшенной версией»: Анастасия Костенко откровенно сравнила Дмитрия Тарасова с кумиром юности

«В 16 лет нравился этот актёр… В 32 года замужем за его улучшенной версией»: Анастасия Костенко откровенно сравнила Дмитрия Тарасова с кумиром юности

32-летняя модель Анастасия Костенко поделилась с поклонниками неожиданным сравнением своего супруга, Дмитрия Тарасова.

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