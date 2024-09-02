Завтра в Омске отключат фонтаны. Несмотря на похолодание, все это время они продолжали работать. Новости Омска.
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Завтра в Омске отключат фонтаны. Несмотря на похолодание, все это время они продолжали работать. Новости Омска.