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NewsOne

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Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически

Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически

Перед тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию.

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