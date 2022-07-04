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Зеленский об отступлении украинских войск из Лисичанска: мы вернемся благодаря своей тактике и увеличению поставок оружия

Зеленский об отступлении украинских войск из Лисичанска: мы вернемся благодаря своей тактике и увеличению поставок оружия

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска отведены от Лисичанска, и пообещал - они вернуться, получив современное вооружение.

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