Лиза Арзамасова призналась, что ей пишут гадости

Актриса Лиза Арзамасова сейчас наслаждается любовью и беременностью, но не обходится без негатива. Артистка и Илья Авербух ожидают пополнения в семье, и вторая беременность заставляет актрису стать более сентиментальной.
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