Жители Таджикистана начали возвращать авиабилеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле». Сотрудники национального перевозчика этой страны, Somon Air, рассказали изданию, что сейчас наблюдается снижение продаж билетов в Россию, а также их возврат, в среднем, на 20 процентов.