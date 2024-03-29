Жители Таджикистана начали возвращать авиабилеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле». Сотрудники национального перевозчика этой страны, Somon Air, рассказали изданию, что сейчас наблюдается снижение продаж билетов в Россию, а также их возврат, в среднем, на 20 процентов.
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