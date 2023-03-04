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Коньки. Чемпион мира. Фемке Кок и Фемке Кок и Джордан Штольц победили на дистанции 500 м, другие результаты

Фемке Кок и Джордан Штольц победили на чемпионате мира по конькобежному спорту на 500 м.  Конькобежный спорт  Чемпионат мира на отдельных дистанциях Херенвен, Нидерланды Женщины, 500 м 1.

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