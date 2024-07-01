Во Франции вспыхнули беспорядки после победы ультраправых на выборах: главное за сутки

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. Во Франции начались беспорядки после победы «Национального объединения» в I туре парламентских выборов, в Киеве прогремели взрывы, акции фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen передали в доход РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии