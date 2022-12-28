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ПСВ рассматривает вингера киевского «Динамо» Цыганкова на замену Гакпо

ПСВ рассматривает вингера киевского «Динамо» Цыганкова на замену Гакпо

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков интересен ПСВ. Клуб из Эйндховена видит в 25-летнем игроке сборной Украины замену Коди Гакпо, который переходит в «Ливерпуль».

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