Дипломат Полищук: В Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Александр Полищук выступил с заявлением о том, что авиабазы на территории Восточной Европы подготавливаются к размещению способных нести тактическое ядерное оружие истребителей F-16.