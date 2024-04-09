Дипломат Полищук: В Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Александр Полищук выступил с заявлением о том, что авиабазы на территории Восточной Европы подготавливаются к размещению способных нести тактическое ядерное оружие истребителей F-16.
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