Контрактникам из Адыгеи увеличили размер выплат до 2 млн рублей

Среди других мер поддержки участников СВО бесплатное медобслуживание и предоставление финансовой и юридической помощи Единовременные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и убывающим в зону спецоперации из Адыгеи, с учетом федеральной выплаты увеличены в республике до 2 млн рублей.