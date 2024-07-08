Совфед обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Совет Федерации обсудит на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, соответствующий вопрос включен в повестку заседания, размещенную на сайте Совфеда.
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