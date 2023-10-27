Путин назвал профессии по освоению космоса рискованными, но интересными

Все профессии по освоению космоса связаны с технологическими рисками, но являются интересными и востребованными, заявил президент России Владимир Путин поздно вечером 26 октября на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в Королёве, сообщила пресс-служба главы государства.
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