Путин назвал профессии по освоению космоса рискованными, но интересными

Все профессии по освоению космоса связаны с технологическими рисками, но являются интересными и востребованными, заявил президент России Владимир Путин поздно вечером 26 октября на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в Королёве, сообщила пресс-служба главы государства.