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Путин назвал профессии по освоению космоса рискованными, но интересными

Путин назвал профессии по освоению космоса рискованными, но интересными

Все профессии по освоению космоса связаны с технологическими рисками, но являются интересными и востребованными, заявил президент России Владимир Путин поздно вечером 26 октября на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в Королёве, сообщила пресс-служба главы государства.

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