В благодарность за добросовестную работу.

22 апреля в торжественной обстановке вручена Почетная грамота Бобруйского районного исполнительного комитета Алексею Журавлёву, до настоящего момента работавшего первым заместителем председателя райисполкома-начальником райсельхозпрода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии