Этот рецепт идеальной чашки чая предложила Мишель Франкл, профессор химии в колледже Брин-Мор США. На самом деле в нем нет чего-то сверхъестественного или ненатурального, но он может показаться необычным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии