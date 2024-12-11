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Россиянам перечислили семь правил поведения на новогоднем корпоративе

Россиянам перечислили семь правил поведения на новогоднем корпоративе

Корпоративные мероприятия — это не только возможность расслабиться и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, но и шанс продемонстрировать свои лучшие качества и укрепить профессиональные связи, утверждает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

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