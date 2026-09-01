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Татар-информ

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Жители Татарстана стали реже покупать бизнес-литературу

Жители Татарстана стали реже покупать бизнес-литературу

Более 1 тыс. книг в жанре бизнес-литературы купили жители Татарстана с начала года. Это на 9% меньше, чем годом ранее.

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