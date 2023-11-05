Начинается строительство тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси за $16.1 млрд

Давно отложенная и однажды отмененная работа стоимостью 16,1 миллиарда долларов по строительству нового железнодорожного туннеля, соединяющего Нью-Йорк и Нью-Джерси, официально начинается после более чем десятилетия фальстартов.
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