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Израильский праздничный стол: хроника вкуса, истории и мировой статистики

Израильский праздничный стол: хроника вкуса, истории и мировой статистики

Израильский стол к праздникам Тишрей — это не просто гастрономический парад, а живой портрет истории, биологии, геополитики и национальной идентичности, где каждая цифра статистики превращается в … .

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