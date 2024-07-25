Байден назвал себя первым президентом в столетии, при котором США не вели войн

Президент США Джо Байден заявил, что он стал первым американским лидером в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеобращение к согражданам, которое посвящено его решению выйти из предвыборной гонки.
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