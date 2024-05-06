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Страшна трагедия в Анапе: в пожаре сгорел ребенок

Страшна трагедия в Анапе: в пожаре сгорел ребенок

Как сообщает СУД СКР по Краснодарскому краю, в пожаре заживо сгорела 11-летняя девочка.  Остальные дети были спасены, однако 17-летний брат погибшей получил отравление угарным газом и был госпитализирован.

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