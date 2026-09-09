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Мировое обозрение

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В России назвали самое важное условие для завершения конфликта на Украине

В России назвали самое важное условие для завершения конфликта на Украине

Денацификация остается одним из ключевых условий Москвы для завершения конфликта, и, по словам сенатора от ДНР Александра Волошина, это не просто политический лозунг, а фундамент, на котором должен строиться прочный мир.

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