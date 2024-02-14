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Несекретные материалы

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Что представляет собой ранцевый комплекс РЭБ для пехоты

Что представляет собой ранцевый комплекс РЭБ для пехоты

Как известно, одним из самых неприятных сюрпризов в ходе СВО оказался смертоносный потенциал FPV-дронов, которые в ходе минимальной доработки превращаются в крайне эффективные в ближнем бою и чрезвычайно опасные своей массовостью ввиду дешевизны «камикадзе».

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