Что представляет собой ранцевый комплекс РЭБ для пехоты

Как известно, одним из самых неприятных сюрпризов в ходе СВО оказался смертоносный потенциал FPV-дронов, которые в ходе минимальной доработки превращаются в крайне эффективные в ближнем бою и чрезвычайно опасные своей массовостью ввиду дешевизны «камикадзе».
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