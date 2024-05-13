Диетолог назвала воду ключом к успешному снижению веса

По словам врача-диетолога и терапевта из знаменитой клиники доктора Ковалькова Натальи Лазуренко, вода играет важнейшую роль при стремлении человека к правильному питанию и снижению веса, помогая организму избавляться от токсинов и метаболитов.
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