Росавиация: Причиной крушения самолета в Казахстане стало столкновение со стаей птиц

Командир принял решение «идти» на аэродром АктауПредварительно причиной крушения пассажирского самолета, упавшего вблизи аэродрома Актау в Казахстане, стало столкновение со стаей птиц, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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