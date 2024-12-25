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Росавиация: Причиной крушения самолета в Казахстане стало столкновение со стаей птиц

Росавиация: Причиной крушения самолета в Казахстане стало столкновение со стаей птиц

Командир принял решение «идти» на аэродром АктауПредварительно причиной крушения пассажирского самолета, упавшего вблизи аэродрома Актау в Казахстане, стало столкновение со стаей птиц, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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