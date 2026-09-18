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Нижегородская правда

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Выяснилось, какие машины россияне меняют на новые автомобили Volga

Выяснилось, какие машины россияне меняют на новые автомобили Volga

«Российская газета» выяснила, какие автомобили россияне чаще всего меняют на модели марки Volga. Так, например, в трейд-ин при копупке нижегородской новинки чаще сдают массовые иномарки, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов.

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