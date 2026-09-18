Выяснилось, какие машины россияне меняют на новые автомобили Volga

«Российская газета» выяснила, какие автомобили россияне чаще всего меняют на модели марки Volga. Так, например, в трейд-ин при копупке нижегородской новинки чаще сдают массовые иномарки, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов.
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