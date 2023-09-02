Предательство в чистом виде: либералы договорились с Японией о передаче Курил
Официальный Токио не оставляет надежд взять под контроль так называемые «северные территории». И, кажется, в России он нашел союзников.
Комментарии
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Курилы отошли СССР после окончания Второй мировой войны, так что, пусть япошки ОТВАЛЯТ!!
Договориться япона-мать могла только с ходором и каспером, которые называют себя "правительством в изгнании". Вот они могут обещать вернуть всем и всё, что кто попросит, лишь бы помогли им добраться до этой самой власти в России, два идиота!
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