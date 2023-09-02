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Предательство в чистом виде: либералы договорились с Японией о передаче Курил

Предательство в чистом виде: либералы договорились с Японией о передаче Курил

Официальный Токио не оставляет надежд взять под контроль так называемые «северные территории». И, кажется, в России он нашел союзников.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Курилы отошли СССР после окончания Второй мировой войны, так что, пусть япошки ОТВАЛЯТ!!
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21 час.
Надежда
Договориться япона-мать могла только с ходором и каспером, которые называют себя &quot;правительством в изгнании&quot;. Вот они могут обещать вернуть всем и всё, что кто попросит, лишь бы помогли им добраться до этой самой власти в России, два идиота!
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15 час.

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