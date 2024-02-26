Исповедь Киркорова перед народом после «голой вечеринки»: «Я сам себя отменил! Устал от самого себя»

Филипп Киркоров несколько месяцев не появлялся на публике. Российский народ был уверен, что Филиппа «отменили» после «голой вечеринки», поэтому все это время певец отчаянно старался вернуть свое положение в обществе.
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