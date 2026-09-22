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Психолог Чепалов рассказал о проблемах непо-детей — наследников звездных династий, которые губят свои жизни

Психолог Чепалов рассказал о проблемах непо-детей — наследников звездных династий, которые губят свои жизни

У них есть все: лучшее образование, родительские связи, громкая фамилия. Но почему же многие из них будто намеренно рушат свою идеальную жизнь? Кто такие непо-дети и чего им не хватает? Спросили у экспертов.

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